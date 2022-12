Paisanos fortalecen la economía en Rioverde

RIOVERDE.- Paisanos ya no despilfarran el dinero, actualmente llegan a cambiar de 2 a 5 mil dólares, el billete verde está a la compra en 18 pesos, dijo el empresario Fernando Ceballos Uribe.

Desde el pasado 17 de diciembre llegaron los connacionales, varios se han acercado a las casas de cambio y ha aumentado la captación de dólares considerablemente.

El billete verde está a la compra en 18 pesos y a la venta en 19.50 pesos, aunque no hay mucho movimiento en las empresas que adquieren el dólar, porque desde del 15 de diciembre al 6 de enero cerraron, e hizo énfasis que el año pasado se estuvo comprando el dólar en 18.20.

Los paisanos ya no despilfarran, ya no hay fiestas como antes como bodas y XV años, ya no hacen fiestas grandes hoy en día la economía en Estados Unidos va peligrando en una recesión.

Los connacionales están siendo precavidos para su regreso, guardan recursos para la familia, y ya no gastan en fiestas.