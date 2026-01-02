logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Estado

Paran zafra por el fin de año

Había caña, pero no con qué transportarla

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
Paran zafra por el fin de año

CIUDAD VALLES.- Por los últimos días del año, hubo cala disponible pero no camiones y volvió a interrumpirse la molienda en el Ingenio Plan de Ayala.

Eduardo Martínez Morales, líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala, explicó que no hubo camioneros posiblemente por las celebraciones del fin de año y, aunque hay mucha caña en campo tirada, no hubo quién la transportara y eso causó la tercera interrupción de la molienda de lo que va del año.

A pesar de ello, la información hecha al Comité Cañero es que este viernes 2 de enero comenzará de nuevo el acarreo de alrededor de siete mil toneladas al Ingenio, a partir de las seis de la mañana y poder reanudar la molienda.

Esperan no llegue a presentarse otra contingencia que vuelva a afectar la actual zafra.

