Paterfamilias bloquean escuela

Jesús Vázquez

Matehuala.- Padres de Familia de la escuela primaria José Rosas Moreno se manifestaron la mañana del viernes, exigiendo la llegada de dos maestros para los estudiantes, pero es una inconformidad que parece importarle poco a la Secretaría de Educación.

Los padres de familia se habían estado manifestando de manera pacífica para no afectar a los estudiantes, colocando algunos carteles en las puertas de la escuela, sin embargo, al ver que no han sido escuchados, decidieron hacer un plantón en la puerta de la escuela y no permitir la entrada de estudiantes ni maestros hasta que no haya una respuesta favorable.

Los padres de familia dicen que desde inicio del actual ciclo escolar faltan dos maestros en la institución, lo que pone en riesgo la enseñanza educativa de sus hijos, pues ya está por concluir el primer bimestre y pronto será el segundo y con que calificarán a los niños.

Debido a que cayó una fuerte lluvia por la mañana del viernes y para evitar enfermedades, los padres de familia se retiraron con sus hijos.

Pero volverán el próximo lunes a continuar el plantón, y no retirarán el bloqueo hasta tener una respuesta satisfactoria, ya que está en juego la enseñanza educativa de sus hijos, que dicen parece importarle poco a las autoridades educativas.