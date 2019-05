PC, sin protocolo de acción para desalojo de hospital

Durante la reunión de Consejo de Protección Civil (PC) de ayer en la tarde, el director de esta instancia, Jorge Alberto Lárraga Ocejo declaró que, aunque se han preguntado qué es lo que se podría hacer en caso de que hubiera una catástrofe o de una situación que obligue al desalojo de un hospital, su dirección no tiene protocolos sobre qué hacer o cómo actuar.

Refirió que este escenario no lo conoce, así como tampoco su personal, porque no lo han tenido que arrostrar, y puso como ejemplo el caso de las personas que están en terapia intensiva, con las que no tendrían una visión clara sobre qué hacer, porque tanto moverlos de sus conexiones vitales a máquinas como dejarlos en las áreas sin aire acondicionado o siniestradas puede determinar su muerte.

Después de la reunión de ayer en la tarde, se tomaría en cuenta la minuta de la sesión de Consejo, en donde el director del Hospital de Zona 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jorge Adolfo Herrera Gómez, expuso la posibilidad de que se pudiera presentar una situación de desalojo, por la falta de aires acondicionados que podrían provocar una crisis interna por lo delicado de algunos pacientes y el riesgo que genera el calor en Valles.