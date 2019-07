Pese a lluvias, no cesan los incendios forestales

La Canícula se adelantó, y aunque la temporada de lluvias está presente de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, los incendios forestales no han parado y uno de los más recientes fue el registrado el día de ayer en el ejido Zocohuite, donde a pesar de que se han tenido precipitaciones pluviales en las últimas semanas, no existe aún la humedad suficiente y las prácticas de limpieza en los campos no cumplen con las normas, aseguró el director de Ecología municipal Alejandro Aguilar Fernández.

"Hemos sido castigados severamente por estas condiciones de cambio climático las lluvias que en antaño estaban establecidas en mayo o finales de mayo, este año no va a ser así, las consecuencias más graves se tendrán en la producción agropecuaria que está resintiendo mucho esta ausencia de lluvias, de acuerdo a la gráfica de precipitaciones pluviales en la región de los últimos cuarenta años, el periodo de agua, se había mantenido más o menos estable, pero este año sólo han caído algunas lluvias que ni siquiera humedecieron la tierra, y el peligro de incendios continúa muy fuerte".

Aguilar Fernández señaló que "la Canícula" es un periodo de 40 días con calor extremo, y que se programaba para el 12 de julio, prácticamente se adelantó, pues en esta última se han tenido temperaturas de arriba de los 40 grados.

"Aunado al riesgo de incendios, de afectaciones al medio ambiente también hay un riesgo para la salud, la Canícula está asociada a que las heridas se infectan fácilmente, la humedad que ya se generó en el ambiente y las altas temperaturas de Verano dan pie a la reproducción de microorganismos, bacterias y hongos, por ello es importante que la ciudadanía en esta temporada se proteja", recalcó el funcionario municipal.