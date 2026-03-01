Pide obispo fortalecer los lazos familiares

Matehuala.- Reconoce el obispo que la familia es el núcleo más importante de la sociedad, esto con motivo de que cada primer domingo de marzo es el día de la familia en México, por lo que se deben fortalecer los valores familiares.

Margarito Salazar Cárdenas dijo que se deben fortalecer los valores familiares en la actualidad, entre padres e hijos debe existir más convivencia, unidad, diálogo, cariño, educación, comunicación, fe y sobre todo respeto, pues es lamentable ver que ya muchas familias están perdiéndose el respeto, además de que ya tampoco se inculcan los valores cristianos a los hijos y son muy pocos los padres que van a misa con sus hijos.

Expresó que es lamentable que en la actualidad se estén debilitando los lazos familiares, pues antes los hijos les tenían un gran respeto a sus padres y es algo que con el paso de los años se ha ido perdiendo, por las tecnologías como es el celular, computadoras y otras tecnologías, donde de los hijos desde pequeños poco conviven con su familia.

Comentó que en esta fecha tan importante como lo es el día de la familia, es buena ocasión para reflexionar lo bueno y malo que hemos hecho como padres e hijos, buscar la manera de fortalecer el amor en la familia, pues es lamentable ver que en la actualidad hay muchas familias separadas, por lo que también exhorta a la comunidad a unirse en oración y pedir por las familias de Matehuala, México y el mundo, y en especial por aquellas familias que están sufriendo situaciones muy difíciles por culpa de las guerras.

