Pide obispo promover la paz y el amor

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- Con motivo del Día del Amor y la Amistad el obispo Margarito Salazar Cárdenas dio un mensaje en el que pidió que en esta fecha es una oportunidad para promover la paz, pues la paz es el amor a toda la humanidad.

Expresó que el amor no solo se debe dar en la pareja si no en todas las personas, en los padres, hermanos, abuelos, amigos, e inclusive con el vecino, pues hay que recordar las palabras que dijo Jesucristo amaos los unos a los otros, y de esta manera se podrá lograr la paz no solo en este municipio, si no en México y el mundo.

Exhorta a que promovamos la paz, pues la verdadera amistad y fraternidad es la paz, y hay que frenar las agresiones humanas, las distancias por desafectos, que realmente el amor cristiano sea realidad y lo fomentemos, agregó que se deben de unir en oración para pedir por los matrimonios, el respeto y amor por los niños y jóvenes.

Mencionó que los jóvenes deben de valorar verdaderamente el amor y la paz, la cercanía fraterna y no solo como ejercicio de la sexualidad, que verdaderamente la paz, el amor y la cercanía fraterna sean acciones que prevalezcan sobre las distancias y agresiones.

Reiteró el obispo que todos tenemos necesidad de recibir y dar afecto, amor, amistad, pero con responsabilidad y respeto para los demás.

Finalmente dijo que no solo un día se debe de dar amor, si no que el amor al prójimo debe de darse todos los días del año.