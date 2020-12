Piden instalar baños públicos en el centro

MATEHUALA.- Hay muchas tiendas de todos los ramos en el centro de la ciudad, pero lo que está faltando son sanitarios públicos como los que se tienen en otros lugares.

Quienes andan de compras y tienen la necesidad fisiológica entran a los sanitarios de una tienda departamental que es la que está más cerca, que no debieran de hacerlo porque esos WC son para los clientes, señala María Elena, comerciante.

"Personas acuden a mi negocio preguntando si existen sanitarios públicos y no los hay, los mando al mercado y son personas foráneas que buscan un WC como en otros lados, pero aquí en Matehuala no los hay, ha faltado que algún visionario se interese en la instalación de sanitarios públicos porque sí son realmente necesarios, pero no los hay, creo que si hay alguien que se interese le iría mucho mejor que estar vendiendo ropa, como en mi caso que hay días sumamente "flojos", aduce.