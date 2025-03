Piden mujeres respeto a equidad de género

Matehuala.- Durante la marcha de las mujeres las participantes llevaban lonas, así como cartulinas y pancartas donde pedían igualdad y equidad de género, y algunas colocaron los nombres y fotografías de hombres que presuntamente las habían maltratado de alguna manera, ya fuera sexual, física o verbalmente.

La marcha pacífica de las mujeres salió del Parque del Pueblo y recorrieron las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Armas, así mismo se detuvieron en los lugares de trabajo de algunos de los presuntos agresores, donde gritaron exigiendo justicia, la marcha se detuvo unos minutos en la Plaza Juan Villerías mejor conocida como Plaza de la Leña.

En la plaza de la Leña algunas empezaron a contar sobre cómo las han acosado sexualmente e incluso violado, y el daño que les hicieron algunos hombres cuando eran unas niñas, así mismo manifestaron que el monumento a la mujer es una burla, y que Matehuala no es una ciudad libre de violencia de género, agregaron que la Fiscalía de Justicia de mujeres no hace un buen trabajo, cuando las mujeres ponen sus denuncias, que Matehuala es una ciudad que no está libre de violencia.

Finalmente llegaron a la Plaza de Armas donde las mujeres continuaron con sus denuncias, donde incluso una de ellas manifestó que hace tres años fue agredida por oficiales de la Policía Municipal, y que ellos en vez de darles protección las están dañando.

Para finalizar la marcha empezaron a pintar paredes de la Presidencia Municipal poniendo sus manos y colocando carteles.