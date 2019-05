Piden seriedad a los nuevos artistas

CD. VALLES.- Con más de veinte años dentro del arte escultórico y con una formación profesional en la escuela de pintura y grabado de Bellas Artes, el escultor huasteco David Castillo Rodríguez, señaló que es denigrante que un artesano se preste a esculpir bustos, cuando no está preparado para hacerlo o lo realiza sólo por unas monedas y muy a pesar de las burlas.

"La escultura es un arte, desconozco como le fueron solicitados los trabajos al escultor Amado Montalvo Salazar de Escalerillas, quizá le dijeron que lo hiciera a modo de caricaturas, pero en mi punto de vista muy personal, creo que no debió de prestarse para burlas, a lo mejor él es bueno para hacer ranas, peces y otros objetos decorativos, pero el proceso de un busto, reviste seriedad, debe de haber honestidad de quien hace este trabajo, sobre todo si le están pagando, el hacerte popular en redes sociales, por un Benito Juárez, un presidente de la república o un Cantinflas deformados, no significa que seas el mejor, él debe valorar su trabajo, su arte y no ser objeto de una popularidad temporal a base de burlas".

El también maestro de arte, destacó que él no hubiera aceptado un trabajo de ese tipo y mucho menos por cuestiones económicas, "necesidades económicas tenemos todos, pero ante todo hay que tener ética y respeto para nuestro trabajo, yo me he negado a realizar algunos trabajos, me han pedido por ejemplo que a algunas personas de las etnias náhuatl y tének, les ponga las siglas del PRI, y yo me he negado a hacerlo, sería una actitud denigrante para la cultura Huasteca a la cual respeto mucho", dijo.

Señaló que afortunadamente trabajo hay para todos los artistas y es bueno que se le dé la oportunidad a nuevos talentos, pero se debe pedir ética y profesionalismo.