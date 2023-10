Plaga del HLB daña cítricos de la región

RIOVERDE.- La plaga del HLB ha provocado un daño enorme en las superficies de cítricos, por lo que la cosecha será de un 60 por ciento menos, según dio a conocer Gregorio Robles, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal.

El gobierno del estado adeuda 7 millones de pesos a la Junta Local de Sanidad Vegetal, además, productores han aportado para las campañas.

Recalcó que el recurso que está prometiendo el estado es para beneficiar las campañas, el recurso deberá de ser entregado al Comité Estatal.

No se han recibido los 7 millones de pesos para los gastos y costos de operatividad de las campañas de la Zona Media. Está en el programa de trabajo de este año del 2023, no ha llegado al Comité, las campañas se manejan no a su capacidad porque se necesita de muchos recursos los cuales también son proporcionados por los mismos productores.

Asimismo, se cuenta con 2 campañas, la de la mosca mexicana de la fruta y la de dragón amarillo, en la Huasteca está la de langosta que es muy dañina, enfatizó.

Señaló que las plagas no son controladas por los comités, y costaría una inmensa cantidad de recurso que no está disponible ni en gobierno federal ni en el estado.

Agregó que se manejan más de 2 mil hectáreas de riego en Rayón, San Ciro de Acosta, Cerritos, Villa Juárez y Rioverde, pero los productores se encargan de llevar el control de las plagas.

La obligación de gobierno es controlar las plagas cuarentenarias, son responsabilidad de gobierno estatal, federal y municipal, así lo indican las leyes, pero no se ha hecho nada, no hay recursos en la Zona Media.