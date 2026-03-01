logo pulso
Estado

Policía Municipal ahora será Guardia Civil Municipal

Habrá cambios de forma en la corporación

Por Redacción

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Policía Municipal ahora será Guardia Civil Municipal

CIUDAD VALLES.- Cambiará de nombre la Policía Municipal en Valles, ahora será Guardia Civil Municipal y las reglas para tales modificaciones fueron aprobadas por el Cabildo vallense, con sólo una abstención.

Este vienes, los regidores, sin la presencia del alcalde David Medina Salazar votaron a favor de la "presentación de los proyectos del reglamento interno de la Guardia Civil del Municipio de Ciudad Valles (...)" , con lo que iniciaría un proceso para el cambio de nombre de la actual Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, como ha sido el nombre oficial desde su creación de la corporación policiaca, también se dijo que habrá cambios de forma en la corporación, aunque habrá un orden interno similar al actual, pero todo se definirá en próximos días, como parte del funcionamiento de la corporación.

