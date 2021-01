Policías suspenden una boda en V. de la Paz

VILLA DE LA PAZ.- Pese a las restricciones para frenar los contagios de Covid-19, ayer por la tarde se efectuó una boda en la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, cuando la Iglesia anunció que no se realizarían bodas ni XV años.

La fiesta se realizaría en un lugar que no está acreditado como salón de fiestas y no se contaba con permiso de las autoridades municipales, las que no están otorgando permiso para ningún evento para respetar las indicaciones de la Secretaría de Salud, de que por el momento quedan las fiestas suspendidas para evitar aglomeraciones y la propagación del coronavirus.

Al lugar en donde se realizaría la boda acudió la Policía Metropolitana y la Municipal, quienes cancelaron dicho evento, todo esto por orden de la Secretaría de Salud del Estado, aunque la Policía Estatal y la Guardia Nacional tienen la orden de cancelar eventos sociales.