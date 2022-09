“Polis reprobados serán destituidos”

RIOVERDE.- Todos los elementos de Seguridad Pública deberán de estar certificados y quien repruebe los exámenes de control de confianza deberán de ser destituidos, advirtió el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona.

A pregunta expresa de que algunos alcaldes adelantaron que quien no pase los exámenes de control de confianza podrían ser reubicados, el gobernador solicitó que corran a los policías que no aprueben los exámenes, quien los reubique será cómplice, porque no pueden reubicar a una persona que repruebe los exámenes.

Señaló que si se reubica, quiere decir que hay complicidad de algo, “yo no creo que ningún alcalde esté reubicando a policías que no pasan”.

Finalmente hizo un llamado a los alcaldes para que todos los agentes sean enviados a los exámenes, porque se tiene que certificar a todos.