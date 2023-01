Por no pagar renta quitan locales a los comerciantes

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alrededor de 5 locales fueron recogidos a los comerciantes por no pagar la aportación mensual al Ayuntamiento, desde noviembre se realizaría la designación pero no avanza, dijo el presidente de la mesa directiva Mauro Martínez.

Explicó que los locatarios del Mercado “Benito Juárez” de manera mensual realizan un pago a la Presidencia Municipal, pero había comerciantes que adeudaban hasta 14 mil pesos.

Señaló que a los deudores se les dio un plazo para que se pusieran al corriente en los pagos, pero algunos no lo hicieron por lo que fueron recogidos 5 locales.

Se acordó que dichos espacios serían designados, pero hasta el momento el síndico David Alejandro González, el presidente municipal Marco Antonio González Jasso y los regidores no hacen nada, los locales no se han podido entregar ni rescatar, se acordó destrabar el problema en noviembre del año pasado y no han hecho nada, “los locatarios cumplimos nuestra parte de liquidar adeudos”.