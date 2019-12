"Premio al Ayuntamiento, una vacilada del Gobierno"

CIUDAD VALLES.- Luego de que el Ayuntamiento de Ciudad Valles recibiera un reconocimiento del premio a "Mejores prácticas municipales 2019" que promovió la Coordinación Estatal de Fortalecimiento Institucional a los Municipios (Cefim), Jesús Sierra Acuña, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, señaló que esto es una vacilada porque fue entregado por un gobierno (Estatal) igual de opaco que el Municipal.

"El Ayuntamiento de Ciudad Valles deja mucho qué desear y no es posible que les den los reconocimientos en las categorías de Planeación estratégica, si no han planeado nada y de Impulso a la participación ciudadana, si a todos los sectores los tienen olvidados.

"Está el sapo para la pedrada", dijo Jesús Sierra, "está bien que lo reciban, a Valles nunca le dan nada, pero imagínense quién está dando este reconocimiento, pero bueno".

Este primer reconocimiento se otorgó por la creación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, pero no hay un verdadero Plan Municipal ni desarrollo, porque el alcalde no prometió pavimentar calles, "no tenemos calles, tenemos baches".

Ahora falta ver con qué ocurrencia salen en el 2020 que está casi por iniciar porque están gobernando con puras ocurrencias.