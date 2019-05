Preocupa a la Iglesia alta cifra de suicidios

Ante las alarmantes cifras que registra México en suicidios, sobre todo de jóvenes, la Iglesia se preocupa y se está ocupando para frenar esta ola de muerte que aterra a la sociedad y que no es más que el resultado de la falta de fe, de que no hemos podido ofrecer la Iglesia a la juventud, señaló en su visita a esta ciudad, el nuncio apostólico de México, Franco Coppola.



"Tenemos que adaptarnos a la nueva época y sumarnos a esta tarea junto con los padres de familia", agregó el prelado.

El representante del papa Francisco en México, señaló que la preocupación más grande de la Iglesia católica en estos momentos, no es la falta de vocaciones o crisis económica, es el suicidio, un atentado a la vida que no se ha podido frenar. "Estamos ante un desafío, esto no es problema de la Iglesia o de los padres, esto es de toda la sociedad, los adultos no hemos tenido las herramientas para hablar con los jóvenes, hay que cambiar la manera de ofrecer la Iglesia, la fe. Recientemente en mayo la Iglesia mexicana reunió a los Obispos, para ver este problema".

"Seguramente se suicidan porque su vida no tiene sentido, y tenemos que ayudar a los jóvenes a encontrar sentido a su vida, es responsabilidad de los padres y de los sacerdotes, fundirlos en esa roca de fe".

Refirió que la Iglesia católica no es responsable de estos suicidios, "se suicidan ateos, católicos, evangélicos y de todo tipo, creo que el problema es más de fondo, es un cambio de época, una situación generacional, como Iglesia nos estamos haciendo cargo para enfrentarlo, no es fácil, no es interruptor de luz, que con sólo aplanarlo se soluciona con el dolor de cabeza y de corazón de los hijos. Hay que estar a su lado para darle la ayuda, la fuerza que necesitan y eso tenemos que aprenderlo todo, los padres y tiene que aprenderlo la Iglesia también".

Refirió que la Iglesia tiene sus pecados y no es "la Inmaculada Concepción" por lo que jamás terminará de pedir perdón por sus errores, pero muestra también que está compuesta de humanos. "Seríamos soberbios y prejuiciosos si nos decimos perfectos, todos somos pecadores, todos estamos en una lucha constante, es cuestión de humildad de tratar de entender, pienso que estamos en el camino de lo justo, como todas las cosas humanas necesitan tiempo, hay que buscar el camino y encontrarlo con paciencia con humildad, la juventud mexicana es buena. Fue impactada en el sismo de México de la capital hace dos años y lo que hicieron los muchachos fue salir a dar la mano sin saber qué hacer, pero queriendo ayudar, esto es signo de un corazón bueno, solidario, si el corazón es bueno hay que trabajar para rescatarlo y debemos sumarnos todos, no más suicidios", reiteró el máximo representante de la Iglesia católica en México.