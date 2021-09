Prepara el Conafe inicio de ciclo escolar

Rioverde.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) alista el arranque del nuevo ciclo escolar que inicia el próximo 30 de agosto, aunque el 40% de los alumnos no tiene acceso a la conectividad, reconoció el coordinador del Conafe, Víctor Nava Luna.

Explicó el dirigente educativo que se cuenta con 157 Líderes para la Educación Comunitaria y 1500 alumnos, por lo que el 30 de agosto darán inicio al nuevo ciclo escolar.

Aunque reconocen que no están dadas las condiciones de conectividad, ya que el 40% de los estudiantes no cuentan con acceso a la tecnología, pero se les apoya para que aprendan y así no se retrasen en las clases que se imparten.

A los alumnos se les ha solicitado que porten su cubrebocas, aunado de que en los salones habrá filtros, donde se les checará la temperatura y deberán respetar la sana distancia, incluso aplicarse el gel antibacterial y lavarse las manos de manera constante.

Mencionó que serán más días de clases, para que sean grupos pequeños y en horario más reducido, lo que se busca es la salud del alumnado.