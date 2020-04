Preparan cancha para los enfermos de Coronavirus

RIOVERDE.- En la cancha Florencio Salazar estará ubicada la Unidad Centinela, la cual se activará el 7 de abril, será para pacientes que den positivo al Covid-19, dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, Christian Giovanni Montes Mares.

Indicó Montes Mares que se dialogó con las autoridades municipales, quienes facilitaron la cancha Florencio Salazar para instalar el centro de atención de emergencia para personas contagiadas de Coronavirus.

Aclaró Montes Mares que hasta el momento no se tienen casos de Covid-19 en Rioverde, sólo se tienen casos sospechosos, pero de los 18 estudiados, no hay casos positivos; aunque hasta el momento la situación es realizar la vigilancia epidemiológica, "porque no sabemos por dónde va a llegar la enfermedad", comentó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria.

Informó que se va a brindar atención psicológica , por la crisis y ansiedad; también se estará estableciendo el número local 87 2 42 61 de la Jurisdicción Sanitaria, para quienes presenten síntomas llamen a este número.

La Unidad Centinela estará abierta a partir del 7 de abril, será una unidad de observación para pacientes que dieron positivo al Covid-19, esto para que no haya complicaciones.