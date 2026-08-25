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Preparan operativos para el inicio de clases

Agentes vigilan las escuelas para evitar un atraco

Por Carmen Hernández

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Preparan operativos para el inicio de clases
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      RIOVERDE.- El próximo lunes inicia el ciclo escolar, por lo que elementos de la Guardia Civil del Estado realizarán operativos de vigilancia en los planteles educativos para prevenir se cometan atracos de diversos equipos y herramientas de los planteles educativos y que maestros y alumnos no lleguen con la sorpresa de faltantes.  

      Cabe destacar que los alumnos de Preparatoria y de nivel Universidad, fueron los primeros en iniciar clases, la semana pasada.  

      Sin embargo, personal de la Guardia Civil del Estado anunció que mantendrán la vigilancia y prevención en las escuelas, ya que los delincuentes aprovechan que están solas y cometen atracos.  

      Los elementos ya preparan varios dispositivos de seguridad para este próximo lunes en la entrada y salida de los planteles educativos.  

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      Se estarán reforzando los operativos donde hay una mayor concentración de vehículos y peatones, para prevenir un accidente en los planteles educativos.

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