Presume A. Esper tener relación "civilizada" con el Gobernador

El alcalde Adrián Esper Cárdenas presumió tener un "diálogo civilizado" con el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, aunque no descartó que otras personas subordinadas a éste pudieran tener intereses políticos contrarios al independiente.

Esta es la respuesta a la pregunta sobre si se ha mantenido un pleito entre el presidente municipal y el mandatario estatal por la poca cordialidad mostrada durante eventos en los que ambos han participado.

Además de que hace un par de días, Esper Cárdenas coligió que alguien del nivel estatal había filtrado la información sobre la hora y lugar de llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Valles el pasado viernes 19 de julio, en la víspera de la gira que realizó en Tamuín y la Huasteca sur.

"Como él (Carreras) me dijo: Adrián, yo ya no vuelvo a correr un cargo público. Pero los bichos que trae ahí abajo, donde se mueven las orgías del PAN (sonrisas), pues ahí donde se está haciendo el problema; entre esos prianistas chamuscados, que no tienen talento, no tienen ideas, ni tienen nada más qué manchar y que la ciudad siga en el atraso".