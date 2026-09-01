Presume Sectur aumentó derrama por vacaciones

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Presumió la secretaria de Turismo que en este verano hubo una derrama económica de cuatro mil millones de pesos en San Luis Potosí, 60 por ciento más que el año pasado.

Durante las vacaciones recién concluidas ayer, el estado potosino recibió cuatro mil millones de pesos, 1 mil 500 millones más que la temporada veraniega del 2025, según Yolanda Cepeda Echeverría.

Tomando en cuenta la derrama de hace un año, el aumento es de un 60 por ciento más respecto a hace un año y, se congratuló, hubo saldo blanco en las cuatro regiones, respecto al tema turístico.