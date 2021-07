Presumen fumigar el parque Tantocob, una ocurrencia: SS

CIUDAD VALLES.- Desde el día de ayer, en la página de Facebook del Ayuntamiento apareció una información oficial de que habría "fumigación permanente" en el parque Tantocob, para evitar los enjambres de zancudos aedes aegypti, que aparte de molestos, son portadores del virus del dengue, sin embargo, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Francisco Adrián Castillo Morales negó que su oficina vaya a emprender tales acciones.

El galeno dijo que no hay manera de comenzar un programa de esa naturaleza, porque la fumigación es una medida que se usa en casos extremos, basados en la presencia de huevecillos encontrados en las ovitrampas o cuando hay casos confirmados en colonias. Dijo no saber a quién se le ocurriría tal cosa, pero la Secretaría de Salud no puede participar en algo así y expresó que la fumigación reiterada es un golpe a la naturaleza, ya que mueren no sólo los aedes, sino todas las demás especies de insectos que hay en el lugar de la operación.