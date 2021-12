Presunto empleado del Ayuntamiento de Valles amenaza con arma a albañiles

CIUDAD VALLES. Un hombre que se ostentó como empleado del Ayuntamiento de Ciudad Valles amenazó con un cuchillo y una pistola a unos trabajadores de la construcción en la colonia La Estrella.

Testigos indicaron que cuando estaba por arribar la policía escondió el arma en la casa de una mujer, a la que después habría gritado por permitir que los elementos policíacos se la llevaran.

Por cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la que relata este texto, este reportero no puede identificar a la denunciante, aunque ella quiere que salga a la luz el hecho porque resultó incluso reconvenida por un hombre que portaba un arma, cuando no tenía nada que ver con el pleito que hubo ayer a un lado de su casa.

El presunto empleado, de nombre José Carlos, llegó a un domicilio en donde están construyendo una casa un grupo de albañiles, el día de ayer alrededor de las cinco de la tarde, y montó en cólera cuando se enteró que el maestro encargado de la obra no estaba en el lugar.

La discusión degeneró en amenazas, porque el supuesto empleado sacó primero un cuchillo y luego una pistola para amenazar a los alarifes. Luego de ese acto, alguien llamó a la Policía, pero antes de que llegaran, el supuesto funcionario fue a la parte trasera del terreno donde construían y arrojó un objeto al predio, propiedad de la mujer que es fuente de esta historia.

El objeto extraño

Cuando el presunto funcionario arrojó el objeto al patio trasero de la casa de la mujer, ésta no sabía que se trataba de un arma. Después del pleito verbal entre el funcionario y los albañiles, policías municipales llegaron al lugar y, tras discutir con José Carlos, se dirigieron a la casa de la mujer y le pidieron permiso para entrar por "algo" que habían tirado hacia su predio. Los oficiales sacaron en una bolsa el objeto y se fueron.

La otra amenaza

Poco después que los policías se marcharan, el supuesto empleado del Ayuntamiento llegó a la casa de la mujer, y así como los policías, pidió permiso para entrar al patio trasero de la relatora de la historia.

Luego de indagar brevemente entre hojarascas, José Carlos enfureció y comenzó a proferir insultos, argumentando que los policías se "habían llevado su pistola" y reclamó a la dueña del predio por haber permitido que las autoridades se llevaran el arma. Incluso le llegó a decir a la mujer que podía meterse en un problema legal por haber hecho que los oficiales confiscaran su pistola.

Los hijos de nuestra fuente comenzaron a llorar cuando escucharon que el desconocido, que hablaba con coraje en su propio patio, había pronunciado la palabra "pistola", "porque creían que me iba a pasar algo, pero tengo miedo, porque hubo amenazas y ahora a mí también me dicen esas cosas. No quiero meterme en problemas", dijo la mujer.