Priistas defenderemos el edificio contra A. Esper: Matilde Hernández M.

El secretario general del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Matilde Hernández Méndez, denunció que el presidente municipal Adrián Esper Cárdenas quiere robarle a los priistas el edificio que legalmente la familia de él les donó, pero no se lo van a permitir, pues cuentan con documentos que lo avalan, por lo que lo exhortó a ponerse a trabajar mejor en su papel como alcalde, pues señala, Valles no puede seguir gobernado con "ocurrencias".

El también integrante del comité de pro-construcción del edificio del PRI, señaló que la situación legal del edificio, y aunque a muchos les da miedo hablar, está documentado, "el edificio es de los priistas porque así alguien lo firmó, y quien diga que no es del tricolor, sólo quiere hacerse tonto, pues dentro de su ignorancia se le olvida que el papel habla, tenemos 10 meses que sabemos que nos Gobierna, no sabe, pobrecito, el pueblo de Valles le dio el voto, pero no supo para qué le dieron el voto".

Matilde Hernández señaló que como priista y no como secretario general porque en este último papel está a lo que la militancia diga, pero como priista está dispuesto a defender el edificio a como dé lugar, pues también le tocó cooperar, "hay muchos priistas que hicieron ese inmueble, yo le entro, estoy puesto para defenderlo, ahorita a muchos les da miedo decir que son priistas, yo soy secretario general, muchas veces no me han dejado hacer lo que puedo hacer".

, pero soy priista voy a seguir siéndolo, nuestros gobernantes le fallaron a la ciudadanía, a la militancia y las consecuencias las vimos el primero de julio, pero quienes ganaron la elección no supieron para qué ganaron y están cayendo en peores errores que los propios gobernantes priistas".

Puntualizó que la postura del alcalde al pretender apropiarse del edificio del PRI señalando que es de su propiedad, no es entendible, "a estas alturas no sabemos qué quiere el presidente, si dinero o notoriedad, con estos movimientos le hemos dado más popularidad, y lo hemos hecho popular, pero sólo eso, como gobernante no la ha podido hacer".