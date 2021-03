Primera jornada de vacunación anticovid en Valles: el caos lento de Bienestar

CIUDAD VALLES. Hoy por la mañana, el escenario era el que se esperaba: desorganización de parte de todas las instancias de Gobierno, falta de empatía con los ancianos y lo peor: información falsa o a medias, dada a conocer por las dependencias, en una jornada de vacunación anticovid en la que los adultos mayores y sus parientes llegaban a hacer fila al centro deportivo Manuel Gómez Morín, debido a la información que veían en las transmisiones en vivo del Facebook de los medios de comunicación y no a las confusas noticias que se filtraban de la oficina de Bienestar.

La noche de los viejitos fríos

Efraín Luna Barrios, director de Salud Pública del IMSS dio a conocer que en Valles habría tres lugares para la vacunación anti Covid: el deportivo Gómez Morín, la Feria y el Tecnológico, pero tan no fue cierto que solamente el Gómez Morín estaba recibiendo a las ocho de la mañana a los de la tercera edad, mientras que la Feria, a esa misma hora no tenía mobiliario y el Tecnológico no abrió sus puertas a esta actividad.

Para no errarle, algunos adultos mayores o sus familiares se organizaron y se fueron a hacer fila desde las cinco de la tarde del domingo, pasando la noche a la intemperie y con posibilidad de lluvia. Hasta después de las 6 de la mañana, eran alrededor de 260 personas formadas a las que se les respetó su lugar, sin embargo, la llegada de cientos fue alrededor de las seis de la mañana y a ellos nadie les informó nada.

La inutilidad de los datos

¿Pará qué sirvió que los ancianos fueran dados de alta en la página mivacuna.salud.gob.mx y, es más, para qué estuvieron llamando a miles de personas de la tercera edad para preguntarles por la vacuna si el método de aplicación era de "quién llega primero"?, se preguntaban cientos de personas mayores hoy.

Los adultos mayores hicieron una fila de más de 800 metros, desde la entrada del Gómez Morín en el fraccionamiento San José, hasta la entrada a la Jurisdicción Sanitaria V, a un lado del Zapata monumental y nadie de Bienestar, del IMSS, de la Secretaría de Salud, de la Guardia Nacional o del Ejército fue para entregar fichas a los que se encontraban en espera para saber hasta cuál de ellos terminaría la cuota de 1 mil 500 y que otros no esperaran sin razón.

Sin empatía

Algunos vecinos del fraccionamiento San José encontraron un área de oportunidad al rentar los baños de sus casas a cinco pesos, a todo lo largo de la avenida Pico de Orizaba, frente a la lentísima procesión de peticionarios de vacuna, porque nadie pensó que muchos adultos mayores ya no tienen la misma continencia de los jóvenes.