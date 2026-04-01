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Procesan a pareja por secuestro en Tamasopo

Por Redacción

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A

Mediante labores de investigación, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso de Jaime "N" y Ma. de los Ángeles "N", por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

Este caso deriva de lo sucedido el 27 de diciembre de 2025 en el municipio de Tamasopo, donde una mujer fue privada de su libertad; posteriormente, los probables responsables se comunicaron con sus familiares para exigir una cantidad en efectivo a cambio de su liberación.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos trabajó este caso, integrando la carpeta de investigación y obteniendo la orden de aprehensión respectiva. 

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro; posteriormente, Agentes Fiscales presentaron los datos de prueba ante el Juez de Control, quien resolvió la vinculación a proceso de los señalados.

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Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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