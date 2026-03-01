Programan varias actividades por la Semana de la Mujer

MATEHUALA.- La directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, Sarahí Rodríguez Martínez, dio a conocer el programa oficial de actividades de la "Semana por la Mujer", que se desarrollará del 2 al 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Informó que esta agenda integral tiene como propósito fortalecer la promoción de los derechos de las mujeres, impulsar su empoderamiento y generar espacios de participación, prevención y desarrollo en distintos ámbitos sociales.

Expresó que esta programación se realiza en coordinación con el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Mesas de Paz Región Matehuala y las instancias vinculadas a la conmemoración del 8 de marzo – Día Internacional de la Mujer, sumando esfuerzos institucionales para garantizar acciones con impacto real en la comunidad.

Durante la semana se llevarán a cabo actividades como la conferencia "Los derechos de las mujeres", rescate de espacios públicos, taller de empoderamiento económico, plática "Mujer eres libre" y concurso de poesía, jornada informativa "Prevención de la violencia de género", feria de la salud integral para las mujeres "Ámate tanto", taller de primeros auxilios, evento "Mujer matehualense, mujer de éxito", mercadito de emprendedoras, carrera atlética 3K y 5K "Juntas y fuertes".

