Prohíben quemas agrícolas en Xilitla

XILITLA.- En los meses de siembra, muchos productores por usos y costumbres aún practican la quema de sus parcelas con la intención de lograr una mejor producción, sin embargo, se ha confirmado que el daño que esto genera a la tierra es irreparable, deterioran los mantos acuíferos y el estiaje suele ser más agudo, en la mayoría de las ocasiones se propagan incendios que suelen ser incontrolables.

Ante este tema y lo controversial que puede ser, el alcalde Martín Eduardo Martínez Morales, destacó que la deforestación está acabando con el medio ambiente aunado con la sobrepoblación. "Hoy se observa un problema muy grave por la escasez del agua potable, en este sentido quiero hacer la aclaración que no es responsabilidad de la dirección encargada de la distribución del vital líquido el que no haya suficiente para todos, esto es un problema que rebasa a cualquier administración", reconoció.

El jefe de la comuna indicó que el agua es el único elemento que "un hombre no ha podido construir en un laboratorio, con los manantiales no podemos copiar y pegar, son los mismos pozos de agua de hace muchos años, pero en aquel tiempo éramos la cuarta parte de los que somos ahora en población y si a eso le sumamos más de los 80 mil visitantes que llegan a Xilitla, es aún más grave el problema, tenemos que reforestar nuestros bosques y evitar las quemas agrícolas".

Martínez Morales indicó que los nacimientos ya no dan más agua y si se les suman los devastadores incendios que registran cada año, prácticamente se está acabando el medio ambiente. "Nuestras sierras no están como para tumbar árboles y prenderle fuego, talan una hectárea de bosque que tardó entre 50 a 100 años en crecer y se lo acaban en una semana, además no dará ni una tonelada de maíz, por lo que no es equivalente lo que se daña de maleza a lo que se obtiene en producción".

Explicó, que existen programas que por cuidar los bosques otorgan incentivos económicos para que puedan comprar maíz. "Existen estados de nuestra República que sí son propicios para la siembra de maíz, Xilitla no es para este cultivo, desafortunadamente esa es la realidad, antes no se sentía porque éramos menos habitantes, hoy si todos hiciéramos una milpa acabaríamos con nuestros bosques que son la reserva que nos brinda el agua".