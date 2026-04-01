Estado

Promueven hongos como opción nutritiva

Por Redacción

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Promueven hongos como opción nutritiva

CIUDAD VALLES.- Empresaria promociona el consumo de hongos, sembrados y cosechados en comunidades de Valles como una opción proteínica adicional.

Yadira Castillo González, quien ha trabajado en programas de Gobierno desde hace tiempo cuenta con un módulo de producción de setas en su rancho, como una fuente de proteínas saludables, casi al mismo nivel que la carne.

Se trata de los hongos Pleorotus ostrestus, blanco y gris, así como el Pleorotus djamor que es el de color rosa y que es una opción que se ha trabajado en programas de Gobierno como una fuente rica de alimentación, dentro de la intención de que en las comunidades haya soberanía alimentaria.

La entrevistada dijo que estas setas contienen un 11 por ciento de proteína, contra el 14 por ciento que tiene la carne de res. 

Intensifica PC vigilancia en parajes y ríos; emite recomendaciones
Intensifica PC vigilancia en parajes y ríos; emite recomendaciones

Intensifica PC vigilancia en parajes y ríos; emite recomendaciones

Buscan castigar pesca ilegal y contaminación en la Huasteca
Buscan castigar pesca ilegal y contaminación en la Huasteca

Buscan castigar pesca ilegal y contaminación en la Huasteca

Fallece el maestro Hermilo González
Fallece el maestro Hermilo González

Fallece el maestro Hermilo González

Chofer de camioneta atropella a motociclista
Chofer de camioneta atropella a motociclista

Chofer de camioneta atropella a motociclista

