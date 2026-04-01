Promueven hongos como opción nutritiva
CIUDAD VALLES.- Empresaria promociona el consumo de hongos, sembrados y cosechados en comunidades de Valles como una opción proteínica adicional.
Yadira Castillo González, quien ha trabajado en programas de Gobierno desde hace tiempo cuenta con un módulo de producción de setas en su rancho, como una fuente de proteínas saludables, casi al mismo nivel que la carne.
Se trata de los hongos Pleorotus ostrestus, blanco y gris, así como el Pleorotus djamor que es el de color rosa y que es una opción que se ha trabajado en programas de Gobierno como una fuente rica de alimentación, dentro de la intención de que en las comunidades haya soberanía alimentaria.
La entrevistada dijo que estas setas contienen un 11 por ciento de proteína, contra el 14 por ciento que tiene la carne de res.
