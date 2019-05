Propone José Narro levantar al PRI

Propone José Ramón Narro Robles aplicar las cuatro "erres" de su nombre para poder levantar al devastado Partido Revolucionario Institucional (PRI), "reconciliación, reencuentro, regresar a la militancia y recuperar nuestras banderas, es decir las causas por las que se originó el partido".

Dijo lo anterior durante su pasada visita a la ciudad donde comentó que estuvo en Tampico por la mañana, luego en Ciudad Valles y por la tarde partiría con rumbo a San Luis Potosí en su gira por la candidatura en la que participa rumbo a la elección para la dirigencia nacional del PRI.

Esta tarde se encontró con militantes priistas y otros no tan priistas de varios municipios de la Zona Huasteca, entre los que figuraron: Eligio Quintanilla González, Jesús Soni Bulos, Rosa María Huerta, Jesús Ramírez Stabros, Herminia Reséndiz Alvarado, Elia Rodríguez Lucero, Ester Martínez Álvarez, José Federico Carranza, Martha Magliano Téllez, la ex regidora Elizabeth González Bucio, el regidor Manuel Valdés, entre otros.

El académico dijo además que se deben favorecer las prácticas democráticas, pero tienen que hacerlo con responsabilidad porque el método está definido y requiere un instrumento confiable, seguido y certero que le dé las garantías a todos, no sólo a los aspirantes sino a quienes son electores, ese instrumento es el padrón porque una democracia requiere de un padrón bien hecho.

Sobre Enrique Peña Nieto, mencionó que fue colaborador del Gobierno del presidente Peña a quien expresó su reconocimiento y lealtad a un proyecto en el que trabajó dos años y nueve meses, pero reiteró, "yo no soy el candidato de Peña, si fuera su candidato hubiera sido cuando él podía no ahora que no puede, tampoco soy el candidato de Salinas, o de López Obrador, soy el candidato de algunos priistas que ven en mí una positividad y que quiero que sean muchos y pasen a muchísimos y me permitan llegar; yo soy antes de Peña y después de Peña, yo tengo una historia previa que ahí está y no tiene nada qué ver con esa situación".

Dijo que sí ha disminuido la desconfianza de los inversionistas en México, "pero se tienen que dar garantías para respetar el marco de derecho, un inversionista necesita contar con las reglas del juego claras y los mexicanos tenemos que mostrar que somos capaces de transitar por las diferencias".