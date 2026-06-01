Proponen otra fecha de fin de cursos en SLP

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CIUDAD VALLES.- Tentativamente, el 30 de junio sería el final de los cursos de educación básica en el estado de San Luis Potosí.

Aunque todavía no hay una decisión concluyente sobre el fin de cursos del ciclo 2025-2026, en su reciente visita a Valles, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona estimó que para el 30 de junio podría terminar el año escolar en el estado de San Luis Potosí.

Aunque a estas declaraciones seguían las confirmaciones oficiales de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (Sege), en esta ocasión no ha habido tales, por eso, sólo es una propuesta en la mesa del mandatario, pero tendrán que valorarla las autoridades educativas.

Hay que recordar que hace unas semanas se propuso de parte de los secretarios de Educación de los estados adelantar hasta seis semanas el fin de cursos (que sigue siendo a mediados de julio) y que la medida se echó para atrás unos días después.

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