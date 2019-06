Proponen reconocer a guardias comunitarias

Convocados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, autoridades indígenas de Valles encabezados por el director José Doroteo Hernández Moctezuma, participaron en el foro de consulta para la reforma a la Ley de Asuntos Indígenas, proponiendo que se garantice en las comunidades la educación bilingüe, además del respaldo oficial" a las guardias comunitarias con capacitación y un incentivo económico.

"Existe de manera oficial la educación indígena, pero en la práctica no se cumple, muchos de los maestros que tenemos en jardín de niños, primarias y secundarias de la Cordillera Indígena son mestizos, ni siquiera hablan el tének, desconocen lo que es el entorno y nuestra cultura, esto ha contribuido para que la identidad se vaya perdiendo, que las nuevas generaciones no se sientan comprometidas ni orgullosas de sus raíces, por ello pedimos como primer punto que sea obligatoria la educación bilingüe".

Además de plantear la propuesta de que los jueces auxiliares de las comunidades duren un año o tres, conforme a lo decida la asamblea y no los tres que actualmente estipula la ley, las autoridades indígenas de Valles, también propusieron el reconocimiento de manera oficial de las guardias comunitarias, esto con el objetivo de que reciban capacitación sobre la labor que realizan y un incentivo económico, mas no sueldo, para que no se pierda la autonomía.