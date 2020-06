Protege Adrián Esper a su jefe policiaco

Ciudad Valles.- Con el argumento de que los policías ganan poco y de que el director de la Policía Municipal, Héctor Mar del Ángel ha hecho un buen trabajo al desmantelar hasta a una banda de secuestradores, el Alcalde contestó ante la pregunta de por qué no ha pedido al director policiaco que comparezca sobre el caso de Juan José Saavedra, "Nene", fallecido en las celdas de la Municipal el pasado 9 de junio.

Comentó que él está en la mejor disposición de que se sepa la verdad sobre la muerte, que no tapará a nadie, pero que no aceptará de intermediarios a personas que politizan el tema como Erasmo Linares, que hace defensas ciudadanas contra abusos policiacos ni de un expresidente (no dijo cuál), así como los sindicalizados de la DAPAS.

Dijo que más que interesarle lo que diga el director, lo que quieren es que se sepa la verdad a través de investigaciones de la Fiscalía y que de ahí se partiría, apoyándose en el secretario del Ayuntamiento sobre ese respecto.