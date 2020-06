Provoca temor evento de rodeo: G. Maldonado

Matehuala.- Causa descontento y temor el que se haya autorizado que un centro de diversión reabra sus puertas este sábado y con entrada gratuita, donde se prevé que se llene el lugar y el riesgo que conlleva de posible contagio de Covid 19.

Gregorio Maldonado Vázquez refiere que se deben respetar los lineamientos que establece el Gobierno federal ante la pandemia que se enfrenta, como es la no apertura de centros de baile, que generan multitudes, como el que se está anunciando para mañana sábado en la mezquit-rodeo, hasta la entrada es sin costo, por lo que seguramente mucha gente acudirá a divertirse, olvidándose de las medidas sanitarias.

Maldonado Vázquez está inconforme porque no se está respetando el riesgo que representa la pandemia, y en Matehuala la Jurisdicción Sanitaria II es el lente, que ordenaron que se cumpla lo que se ha señalado por parte de la autoridad federal.

El también ex alcalde de Matehuala dijo no quiero pensar que de ahí puedan derivarse contagios del covid-19 de eso es lo que se trabaja la SSA para que los contagios no aumentan y estemos todos con salud advirtió el galeno