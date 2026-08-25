Próximo lunes inicia nuevo ciclo escolar

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CIUDAD VALLES.- El próximo lunes iniciará el nuevo ciclo escolar con el regreso de 75 alumnos de la Huasteca norte a las aulas, de acuerdo con el jefe la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), José Isabel Gutiérrez Zúñiga.

Esta semana es la última de asueto para los niños, aunque no así para los más de cinco mil maestros de la región, quienes entraron a laborar este 24 de agosto, como lo dio a conocer Gutiérrez Zúñiga.

Expresó que la ceremonia de inicio de ciclo será en la secundaria número dos, Dunstano Gómez Castillo, sede oficial del inicio de clases de todos los niños vallenses y huastecos.

Los estudiantes que comenzarán a circular el lunes 31 en Ciudad Valles rondan aproximadamente los 25 mil, en concordancia con cifras oficiales.

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