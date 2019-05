Que $100 mil gastó alcaldía de Valles en fiesta para maestros

Luego de que cientos de maestros faltaran a la celebración por el "Día del Maestro" que se organizó en los terrenos de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (Fenahuap) organizada por el Municipio, el alcalde Adrián Esper Cárdenas dijo que no tiene ningún compromiso con nadie pero encabeza una administración que cumple y así fue con esa tradición del festejo para los maestros.

Dio a conocer que hay algunas costumbres del pasado que no sigue, "y no es por malos sino porque no sabemos cuáles eran y nosotros hacemos lo que podemos en el beneficio de la gente".

"Lo más importante es que su presidente y nuestra administración de Adrián Esper Cárdenas cumple lo prometido, gastamos 100 mil pesos, antes se gastaba medio millón o más, este es el 20 por ciento de lo que se gastaba antes, no es el festejo al que estaban acostumbrados", reconoció.

Dijo que habrá que ver si el próximo año se quiere hacer o no la fiesta, pero este es el máximo del presupuesto "que podemos gastar, si se quiere algo más de lujo tendría que pagarlo yo con mi dinero y tendría que llevarlos a Au Pied de Cochon (restaurante de comida francesa) y pedir unos escargots, pero con dinero del pueblo no se puede gastar más de eso".

Sobre los presuntos mensajes de WhatsApp para prohibir a los maestros acudir a la fiesta que organizó el Municipio dijo, "yo sé que la persona encargada de eso ha competido políticamente, no sé si en un partido en el PRI o en Nueva Alianza, no sé, pero yo le quiero decir a los ciudadanos que no ha habido una administración más comprometida con las escuelas en la historia, estamos llevando el internet a todas y eso es algo sin precedentes, sustentabilidad, internet y agua potable".

Pidió a la población tener paciencia si las cosas no se están haciendo como antes, no quiere decir que ese recurso no se va gastar, se va gastar en tabletas, en internet, en ayuda a las escuelas, pido que tengan consideración sobre ese tipo de temas para que podamos avanzar, hay que concentrarnos en los problemas de la ciudad.