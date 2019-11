Que el DIF sí apoya a niña enferma

CIUDAD VALLES.- Asegura la directora del DIF, Francisca Moreno Hernández que, a María Georgina Santiago Bautista, la mujer que apareció en la Alcaldía ayer, con su hija pequeña con microcefalia se le ha ayudado desde que inició la administración con todo tipo de despensa y pañales y que recibe beca de discapacidad del Gobierno federal.

Comentó que antes de ir a la Presidencia municipal a quejarse de que no se ha apoyado en la paramunicipal había estado en el DIF y gritó a las trabajadoras sociales porque no había leche de la que le suelen dar y de la que no siempre se tiene surtido, dijo Moreno Hernández.

Pero a Georgina Santiago se le ha apoyado con pañales, leche, Ensure (un suplemento alimenticio) y despensa. "Ella siempre ha estado en el DIF, es un paciente activo del DIF y aparte cobra el apoyo para el Bienestar para las personas con discapacidad que da el Gobierno federal".