Quejas por uniformes del Cobach No. 24

CIUDAD VALLES.- Padres de familia se manifestaron afuera del Cobach 24, porque refieren que no se les hace justo pagar por un uniforme de mala calidad, que su escuela les obligó a comprar.

Óscar Castillo Hernández fue contundente: el paquete de uniformes es costoso, 1 mil 760 pesos, de mala calidad (la tela es de material que no es apto para el calor local) y no acepta que sea obligatorio, porque el Gobierno presume que está dando uniformes y en realidad los cobra una empresa con la que no se puede tener contacto, llamada Uniformes Escolares Potosinos, quien entrega a diestra y siniestra y cobra el monto por el paquete de ropa oficial.

Mientras profería estas palabras, en el segundo piso del primer módulo del Cobach estaban entregando las bolsas que consisten en un uniforme de diario y otro deportivo, aunque este último es de material sintético y no incluye short, sino pants, a pesar del calor que suele hacer en esta parte de la entidad.

Pero lo principal es que a los padres de familia les está costando, lo quieran o no, un uniforme que el Gobierno del estado presume como apoyo, señaló Óscar Castillo.