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Realizan conversatorio de DH en la Universidad de Matehuala

Por Jesús Vázquez

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Realizan conversatorio de DH en la Universidad de Matehuala
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      Matehuala.- La Universidad de Matehuala fue sede del conversatorio "Derechos Humanos y Movilidad Humana: retos y perspectivas desde la función consular entre Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos", un espacio de análisis y diálogo que reunió a autoridades gubernamentales, representantes consulares, organismos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la movilidad humana en la región.

      Durante el acto inaugural, Alfonso Nava Díaz, rector de la Universidad de Matehuala y consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentó a las personalidades que integraron el presídium Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

      También estuvieron Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Clara Luz Arriaza Ayala, Cónsul de la República de Guatemala, Aura Roxana Montúfar López, Vicecónsul de la República de Guatemala, Édgar O. Marcia V., Cónsul de la República de Honduras, Gerardo Castillo Mata, Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas del Gobierno del Estado.

      Durante el desarrollo del conversatorio, los panelistas abordaron la situación actual de la movilidad humana en la región centroamericana y norteamericana, destacando la importancia de fortalecer la cooperación internacional, la protección de los derechos humanos y el papel de las representaciones consulares en la atención de las personas migrantes.

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