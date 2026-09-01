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Realizan el tercer encuentro diocesano de catequistas

Para preparar a niños y jóvenes para la primera comunión

Por Jesús Vázquez

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Realizan el tercer encuentro diocesano de catequistas
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      Matehuala.- En la Casa de Pastoral de Matehuala se llevó a cabo el tercer Encuentro diocesano de catequistas, donde hubo una excelente participación de catequistas de la región, con la finalidad de preparar a las personas que se dedican a dar catecismo durante este nuevo ciclo de catequesis.

      Así como comienza el ciclo escolar educativo, también está por iniciar el ciclo de catecismo para preparar a niños y jóvenes para recibir el sacramento de la primera comunión y de la confirmación. Cada parroquia tiene su catecismo y sus catequistas, en diferentes horarios y días, en algunas solo se lleva a cabo el catecismo un día a la semana, normalmente el sábado o el domingo. 

      Se exhorta a los padres de familia a llevar a los niños al catecismo, pues además se les enseñan los valores cristianos.

      El encuentro diocesano de catequistas fue una jornada de formación, oración y fraternidad, en la que los asistentes, tanto hombres como mujeres que se dedican a impartir catecismo, renovaron su entusiasmo y se comprometieron a compartir el amor de Dios con los niños y jóvenes que se acerquen a sus parroquias, así como a prepararlos para recibir los santos sacramentos.

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      Durante el encuentro también se destacó la importancia de la labor que realizan los catequistas dentro de las parroquias, ya que son quienes acompañan a los niños y jóvenes durante su formación en la fe y contribuyen a fortalecer los valores cristianos en las nuevas generaciones. 

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