Realizan el tercer encuentro diocesano de catequistas

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Matehuala.- En la Casa de Pastoral de Matehuala se llevó a cabo el tercer Encuentro diocesano de catequistas, donde hubo una excelente participación de catequistas de la región, con la finalidad de preparar a las personas que se dedican a dar catecismo durante este nuevo ciclo de catequesis.

Así como comienza el ciclo escolar educativo, también está por iniciar el ciclo de catecismo para preparar a niños y jóvenes para recibir el sacramento de la primera comunión y de la confirmación. Cada parroquia tiene su catecismo y sus catequistas, en diferentes horarios y días, en algunas solo se lleva a cabo el catecismo un día a la semana, normalmente el sábado o el domingo.

Se exhorta a los padres de familia a llevar a los niños al catecismo, pues además se les enseñan los valores cristianos.

El encuentro diocesano de catequistas fue una jornada de formación, oración y fraternidad, en la que los asistentes, tanto hombres como mujeres que se dedican a impartir catecismo, renovaron su entusiasmo y se comprometieron a compartir el amor de Dios con los niños y jóvenes que se acerquen a sus parroquias, así como a prepararlos para recibir los santos sacramentos.

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Durante el encuentro también se destacó la importancia de la labor que realizan los catequistas dentro de las parroquias, ya que son quienes acompañan a los niños y jóvenes durante su formación en la fe y contribuyen a fortalecer los valores cristianos en las nuevas generaciones.