Realizan homenaje por menor fallecida

Matehuala.- Familiares de la pequeña Darian Idaliz que falleció en la Estancia Infantil Los Reyes, realizaron un homenaje muy especial acompañados de un gran número de personas que colocaron veladoras y flores en la puerta de esta estancia infantil.

Esto lo hicieron ya que fue el último lugar en el que estuvo con vida esta pequeña, pues de acuerdo a investigaciones presuntamente la menor sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte a la bebé, pues al llegar al hospital ya tenía algunas horas de haber fallecido, por lo que cantaron algunas melodías religiosas y elevaron oraciones para que su alma descanse en paz.

Además, aprovecharon para manifestarse y exigir justicia y que la encargada de la guardería, que además era la que cuidaba a los niños, sea detenida ya que se encuentra en libertad.

Al lugar acudieron un gran número de personas que a gritos pedían justicia para la pequeña fallecida, así mismo colocaron unos carteles, que decían Justicia para la bebé Idaliz, me quitaron mi vida sin que me pudiera defender, y no podía defenderme ni hablar pero mi voz está a través de mi abuelita.

Una maestra de nombre Fernanda Martínez, dio a conocer que todos los maestros deben tratar a sus alumnos como si fueran sus hijos, y dijo que ella es feminista y quien le quitó la vida a la niña fue otra mujer, pero ella va apoyar a la familia y luchará con ellos hasta que haya justicia para esta niña y que la culpable sea castigada, le sorprende que siga en libertad, si esto fue un asesinato.

Encendieron velas en la puerta y alzaron las manos cantando una melodía en honor a esta pequeña, esperando pronto se haga justicia.