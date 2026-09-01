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Realizan simulacro de incendio en el penal

Personal de varias dependencias actuaron

Por Carmen Hernández

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Realizan simulacro de incendio en el penal
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      RIOVERDE.- En el Centro de Reinserción Social se llevó a cabo un simulacro de incendio en el que participaron más de 300 personas privadas de su libertad. 

       El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que los cuerpos policíacos se trasladaron a la Ciudad Judicial.  

          En el Centro de Prevención el simulacro se realizó con la hipótesis de incendio en una hidrolavadora, donde 2 personas resultaron lesionadas.

        Se activaron las brigadas internas de combate contra incendio, primeros auxilios, así mismo se realizó el cierre de válvula y líneas de suministro de gas y la evacuación de personas. En el simulacro estuvieron participando elementos de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Guardia Civil del Estado, Guardia Civil Municipal, para evaluar los tiempos de auxilio pasra evacuar a presuntas personas en riesgo. 

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         Lo que se busca es que tengan las herramientas necesarias para poder actuar en caso de una emergencia, para evitar se llegue a generar una tragedia por una contingencia de este tipo.

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