Realizan simulacro de incendio en el penal

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- En el Centro de Reinserción Social se llevó a cabo un simulacro de incendio en el que participaron más de 300 personas privadas de su libertad.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que los cuerpos policíacos se trasladaron a la Ciudad Judicial.

En el Centro de Prevención el simulacro se realizó con la hipótesis de incendio en una hidrolavadora, donde 2 personas resultaron lesionadas.

Se activaron las brigadas internas de combate contra incendio, primeros auxilios, así mismo se realizó el cierre de válvula y líneas de suministro de gas y la evacuación de personas. En el simulacro estuvieron participando elementos de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Guardia Civil del Estado, Guardia Civil Municipal, para evaluar los tiempos de auxilio pasra evacuar a presuntas personas en riesgo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo que se busca es que tengan las herramientas necesarias para poder actuar en caso de una emergencia, para evitar se llegue a generar una tragedia por una contingencia de este tipo.