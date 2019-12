Rechazan al nuevo director del SAPSAM

MATEHUALA.- El ex alcalde de Cedral, Juan Carlos Pérez Mendoza, quien es observado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por un presunto desvío de recursos, fue premiado al darle la Gerencia General del Organismo de Agua SAPSAM.

Ciudadanos camelenses no ven con buenos ojos el que un cedralense venga a ocupar este cargo, como lo manifestó el ex presidente municipal Gregorio Antonino Maldonado Vázquez, quien dijo que SAPSAM es un organismo paramunicipal y el nombramiento de director es sugerencia de la primera autoridad en turno, en este caso Alejandro "Jano" Segovia, ya que además es el presidente del consejo de ese organismo de agua.

"Me extraña mucho que la administración pública municipal que preside Alejandro Segovia, se esté manchando y tome decisiones inoportunas de esto al proponer a personas que tuvieron un cargo público de Cedral, en este caso el ex edil Juan Carlos Mendoza Pérez, como si Matehuala careciera de profesionistas que tienen el perfil para ocupar un cargo como director del organismo de agua SAPSAM", señala.

"Ahora viene otros más de Cedral a ocupar cargos, pero así lo define ´Jano´ Segovia y los matehualenses quizás no saben que Juan Carlos Mendoza está sujeto a una investigación por parte de la Auditoría Superior del Estado", señaló.

Señaló que, "el ex edil de Cedral tiene observado 15 millones de pesos y no ha quedado libre de todo, me gustaría que ese señor dé la cara a los matehualenses y que diga cómo está su asunto con la ASE; desgraciadamente contratar a una persona con esas características habla muy mal por ética del señor alcalde de Matehuala; no sé qué compromisos tengan, pero es necesario que se ponga un orden y los nombramientos deben ser derechos, rectos, pero si ´Jano´ va a meter a contentillo por cuestiones políticas, dudo mucho que le vaya bien en tu administración pública", finalizó.