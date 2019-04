Recomienda Sedena a la sociedad civil no participar en el combate al incendio en Rioverde

El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, arribó la tarde de este sábado a Rioverde para supervisar los trabajos interinstitucionales en el combate a incendio que se reportó desde el miércoles pasado en la localidad de "El Zapote", donde participan instancias federales, militares, municipales y de socorro.

El jefe del Ejecutivo indicó en rueda de prensa que es fundamental acatar las recomendación de los cuerpos especializados, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar la ruta de los incendios y poner el riesgo la vida de los brigadistas, así como de los pilotos que participan en sofocar este incendio.

Carreras López dijo que todas las instancias relacionadas, tienen la instrucción de aplicar los recursos humanos y materiales necesarios para contener este siniestro, para ello se reforzarán las acciones para reforestar y rehabilitar la zona afectada.

Ignacio Benavente Duque, coordinador General de Protección Civil en el Estado (PC), indicó que el más reciente reporte indica que se tiene un 70 por ciento de control del incendio en esta comunidad.

Durante la conferencia de prensa, una joven increpó al gobernador y le reclamó porqué no se ha brindado más apoyo con helicóptero, pues los brigadistas ya no son suficientes e incluso han puesto en riesgo sus vidas.

El Teniente Coronel de Infantería de la 13va Zona Militar, Juan Diego Antonio, recomendó a la sociedad civil no participar en el combate ya que no cuentan con la preparación especializada, y no alertar en las redes sociales con comunicación imprecisa.

Martín Toranzo, exdelegado de la Conafor recalcó que se deben tomar en cuenta las condiciones climatológicas para evitar poner en riesgo a los brigadistas del helicóptero, así como para un mejor aprovechamiento del agua, pues las altas temperaturas evaporan el líquido y si se hace en horas indebidas no sirve de nada.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), rentó un helicóptero especializado en el combate contra incendios.

Al respecto Gabino Morales Mendoza, delegado en San Luis Potosí de Programas para el Desarrollo, respaldó las recomendaciones del mandatario estatal, al instar a la ciudadanía a acatar las recomendaciones de los cuerpos especializados en el combate contra este incendio.

Refrendó el respaldo del Gobierno Federal para atender esta contingencia y coordinación para sofocar este siniestro, en medida de que las condiciones climáticas lo permitan.

Las instancias de Protección Civil Estatal, permanecerán vigilantes en los puntos donde se tiene control para evitar que se reactiven los pastizales.

Estuvieron presentes personal de la Comisión Nacional Forestal; instancias de Protección Civil estatal y de Rioverde y Ciudad Fernández; Sedena; Sedarh; Segam; Cruz Roja Mexicana, entre otras.

Más tarde, para evitar una tragedia en una de las zonas del incendio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desalojaron a toda prisa a brigadistas, quienes a caballo y en vehículos se retiraron del lugar.

Videos: Cortesía de Esteban Espinoza / Zona Potosina