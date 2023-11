Recomiendan no utilizar anafres dentro de viviendas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Las temperaturas más bajas se presentarán este jueves 2 de noviembre, es importante no encender anafres dentro de las viviendas para evitar intoxicaciones por dióxido de carbono, según dio a conocer el director de Protección Civil Municipal Jorge Armando Ruiz Barragán.

Ingresó el Frente Frío 8, trae un descenso importante de temperaturas, por ello es de vital importancia protegerse de los fríos, sobre todo a los niños y adultos mayores,

Las temperaturas más bajas se registrarán hoy, es de vital importancia tener cuidado con el fuego que utilizan para calentarse, no deben de utilizar anafres porque no se tienen medidas de seguridad, el área no está ventilada y puede causar la muerte por asfixia.

Agregó el director que, hay comunidades vulnerables donde familias usan el fuego para calentarse, de hecho, hay una alta estadística de incendios.

Puntualizó que en el municipio no se han presentado casos de intoxicación, pero es importante prevenir, porque algunas personas pueden perder la vida.