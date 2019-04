Reflexión y fe en la Procesión del Silencio núm. 25

Matehuala.- La Procesión del Silencio cumple XXV años en forma ininterrumpida, ya que los organizadores hacen un esfuerzo grande para que esto no acabe, sino que se refuerce año con año.

La Procesión partió de la calle Régules para caminar por las calles de Escobedo, Ocampo, Plaza 5 de Mayo, Morelos, Hidalgo, Matamoros, Carlos Lasso, Parque del Pueblo, Rayón, 5 de Mayo y llegar al sitio de salida.

Esta procesión se ha caracterizado por su buena organización en cada cuadro bíblico y esto mismo hace que personas provenientes de otros estados, e incluso extranjeros, vengan solamente a presenciar la Procesión del Silencio.

Fueron catorce las representaciones bíblicas que presenciaron a su paso por las calles de la ciudad: dejad que los niños vengan a mí, Jesús pescador de hombres, bebe agua viva, Bendito el rey que viene, tomen coman que es mi cuerpo, beban es mi sangre, Oración en el huerto, Jesús es azotado, lo llevaron a Pilatos, Jesús con la cruz a cuestas camino del calvario, la exaltación de la Cruz, lo bajan de la Cruz, en brazos de María, no está aquí, ha resucitado y por ultimo dichosos los que creen en mí y no me han visto.

Todos fueron admirados por los cientos de personas que se congregaron en las calles por donde pasó la Procesión que sin mucha difusión ya es una costumbre en Viernes Santo, por lo que a partir de las 20:00 horas se paraliza el tráfico vehicular y las personas buscan el mejor lugar para presenciar la procesión. Es un silencio total, porque cada persona recuerda el martirio que vivió Jesús.