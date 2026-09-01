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Refuerzan señalética vial

Por Jesús Vázquez

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Refuerzan señalética vial
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      Matehuala.- La Coordinación de Tránsito Municipal, a través del área de Señalética, realiza acciones en la colocación de señalización en distintos puntos de la ciudad con el fin de reordenar la vialidad y orientar a la ciudadanía sobre el uso correcto de las vialidades.

      Elementos de Tránsito Municipal están acudiendo a distintos sectores de la ciudad y están colocando la señalética necesaria, esperando que los conductores la obedezcan para evitar que ocurran accidentes, se pide a los conductores, tanto de bicicletas, patines eléctricos, motocicletas y automóviles, que respeten la señalética.

      Estas acciones forman parte de los trabajos que se realizan para reordenar la vialidad y facilitar la circulación, especialmente en aquellos puntos donde se requiere reforzar la información para los conductores, hay zonas en las que no hay señalética de los sentidos de las calles, luego los conductores manejan en contra, provocando accidentes, también se pide a los ciudadanos que reporten los lugares donde no hay señalética.

      La señalización es importante para prevenir accidentes, ya que permite que los automovilistas tengan mayor claridad sobre las indicaciones que deben seguir al transitar por las diferentes calles y avenidas de la ciudad.

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      Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar los señalamientos viales una vez que sean colocados, además de conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, con el objetivo de evitar accidentes y contribuir a una movilidad más segura.

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