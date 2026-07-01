Refuerzan vigilancia en Ciudad Fernández

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó un operativo de manera coordinada con la Guardia Nacional, en el que se detuvo a dos personas.

Cabe destacar que Seguridad Pública Municipal y Guardia Nacional, realizaron un recorrido en La Ribera, Llanitos, el Ejido de El Refugio y la Feria Regional del Refugio.

Sin embargo, se aseguró a dos personas por diversas faltas y aseguró una motocicleta; los operativos se realizarán de manera continua en

diversos puntos de la ciudad, a fin de mantener la paz y la tranquilidad en el municipio de Ciudad Fernández.

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