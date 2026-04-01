Registra Rioverde 143 incendios de pastizales
RIOVERDE.- En lo que va del año, se han registrado 143 incendio de pastizal y 10 incendios a vivienda en este municipio, informó el comandante del cuerpo de bomberos Hilario Vázquez Méndez.
En entrevista, Vázquez Méndez dio a conocer que esa dependencia está atendiendo todas las llamadas de auxilio que realiza la población.
El funcionario hizo énfasis que hasta el día de ayer, el cuerpo de bomberos había acudido a 218 servicios, 10 incendios ocurridos en casa habitación, 143 incendios de pastizales, cuatro de vehículos y 16 incendios de basura.
También se enfrentaron once fugas de gas, trece casos de enjambres de abejas o avispas, catorce rescates de mascotas y once accidentes vehiculares.
Vázquez Méndez realizó un llamado a la población en general para que reporten las contingencias que se llegarán a presentar, donde acudirán de manera inmediata.
