Claudia Parga: Profesionalismo Certificado en el Corazón de la Zona Diamante

Claudia Parga: Profesionalismo Certificado en el Corazón de la Zona Diamante

Registra Rioverde 143 incendios de pastizales

Por Carmen Hernández

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Registra Rioverde 143 incendios de pastizales

RIOVERDE.- En lo que va del año, se han registrado 143 incendio de pastizal y 10 incendios a vivienda en este municipio, informó el comandante del cuerpo de bomberos  Hilario Vázquez Méndez.

En entrevista, Vázquez Méndez dio a conocer que esa dependencia está atendiendo todas las llamadas de auxilio que realiza la población.

El funcionario hizo énfasis que hasta el día de ayer, el cuerpo de bomberos había acudido a 218 servicios, 10 incendios ocurridos en casa habitación, 143 incendios de pastizales, cuatro de vehículos y 16 incendios de basura.

También se enfrentaron once fugas de gas, trece casos de enjambres de abejas o avispas, catorce rescates de mascotas y once accidentes vehiculares. 

Vázquez Méndez realizó un llamado a la población en general para que reporten las contingencias que se llegarán a presentar, donde acudirán de manera inmediata.

Intensifica PC vigilancia en parajes y ríos; emite recomendaciones
Intensifica PC vigilancia en parajes y ríos; emite recomendaciones

Intensifica PC vigilancia en parajes y ríos; emite recomendaciones

Se recomienda evitar conducir cansado o bajo alcohol, usar bloqueador y chaleco salvavidas en cuerpos de agua.

Buscan castigar pesca ilegal y contaminación en la Huasteca
Buscan castigar pesca ilegal y contaminación en la Huasteca

Buscan castigar pesca ilegal y contaminación en la Huasteca

Iniciativa plantea hasta 8 años de prisión por daño ambiental

Fallece el maestro Hermilo González
Fallece el maestro Hermilo González

Fallece el maestro Hermilo González

Chofer de camioneta atropella a motociclista
Chofer de camioneta atropella a motociclista

Chofer de camioneta atropella a motociclista

